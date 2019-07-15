بعد منع أطفال من التخييم في منطقة “واد لاو”..الطالبي العلمي يوضح

قال رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، إن سبب منع 250 طفل من التخييم في إحدى مدارس منطقة “واد لاو” بتطوان، راجع إلى عدم توفر مكان التخييم على شروط الصحة والسلامة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن ” الاتفاق الذي كان مع الجامعة الوطنية للتخييم، بكونها المسؤولة عن توفر الفضاءات، وعندما وصل الأطفال إلى مخيم “واد لاو” وجدوا أن المدرسة لا تتوفر على شروط الصحة والسلامة”.

وأورد العلمي أن “المدرسة هي عبارة عن بناية من أربع طوابق وهذا غير مقبول بالنسبة للأطفال”.

وأضاف المتحدث ” إذا غيروا المكان لن يكون هناك أي مشكل، مؤكدا أن “المسألة ليست لها علاقة بأي أمر آخر”.

وكانت جمعية “الرسالة للتربية والتخييم” قد أعلنت منع 250 طفل من التخييم في إحدى مدارس منطقة “واد لاو” منذ، ليلة أمس الأحد، رغم توفر المخيم الذي تشرف عليه على ترخيص مسبق.