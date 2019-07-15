قرقاش عن قطر: بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تخفيه

جدة - عمرو شويل انتقد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، استراتيجيات قطر التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلّا جمهورها.

وكتب على “تويتر”: “نشفق على استراتيجيات ​الدوحة​ التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها، نشفق عليها لأن بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تخفيه، التوجه العاقل أولويته أن يفك الأزمة وما نراه مراهقة سياسية وترهات إعلامية وهدر السيادة و​المال​”.

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