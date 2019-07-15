شكرا لقرائتكم خبر عن 92 لاجئاً فلسطينياً أعدموا ميدانياً منذ انفجار الصراع في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت)

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن 92 لاجئاً فلسطينياً أُعدموا ميدانياً منذ انفجار الصراع في سورية.

وأوضحت مجموعة العمل في بيان اليوم (الإثنين)، أن من بين من أعدموا 17 مجنداً من ‏جيش التحرير الفلسطيني تم خطفهم في منتصف عام 2012 وهم في طريق عودتهم من موقعهم العسكري في مصياف إلى مخيم النيرب بريف حلب شمال سورية.

وأكدت مجموعة العمل التي تتخذ من بيروت مقرا لها، أن الضحايا الذين أعدموا 19 لاجئاً في مخيم درعا، و18 في حلب، فيما أعدم 18 لاجئاً في مخيم اليرموك، و8 آخرين في حي التضامن بريف دمشق، 5 لاجئين في مخيم الحسينية، ولاجئان في السيدة زينب، وآخر في مخيم العائدين حماة، ولاجئ في مخيم خان الشيح.