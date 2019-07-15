شكرا لقرائتكم فريق أمني مصري كويتي يحقق بأموال الخلية الإخوانية المضبوطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مراسلة "العربية"، الاثنين، بأن فريقاً أمنياً مصرياً كويتياً يحقق بأموال الخلية الإخوانية المضبوطة.

وأضاف المصدر أن الكويت تسلمت معلومات حول إرسال شخصيات إخوانية أموالا لعناصرها في مصر، وأن جهاز الأمن المصري سيتولى التحقيق مع الخلية الإرهابية التي ضبطت بالكويت.

وأردف المصدر أن هنالك معلومات كشفت عن دخول عناصر من الإخوان إلى الكويت بهويات مزورة، وأن عناصر إخوانية غادرت مصر قبل وبعد اغتيال النائب العام جمعت تبرعات بالكويت.

أكدت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في وقت سابق أن الكويت سلمت إلى السلطات المصرية عناصر الخلية الإخوانية التي تم كشفها مؤخراً.

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن خالد الجار الله نائب وزير الخارجية قوله في وقت متأخر الأحد، إن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين.

وأعرب الجار الله في تصريح للصحفيين عن "الأسف" لتواجد مطلوبين للقضاء المصري على أرض بلاده، مشيرا إلى أن "الكويت تعاونت مع السلطات المصرية في هذا الشأن".

یذكر أن الأجھزة الأمنیة المختصة في وزارة الداخلیة الكویتیة أعلنت الجمعة الماضي ضبط خلیة "إرھابیة" تتبع تنظیم الإخوان المسلمین ویحمل أعضاؤھا الجنسیة المصریة وكان قد صدر في حقھم أحكام قضائیة من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً.

وقالت وزارة الداخلیة في بیان صحفي إن تلك الخلیة قامت بالھرب والتواري من السلطات الأمنیة المصریة متخذةً من الكویت مقرا لھا، مشیرةً إلى أن الجھات المختصة في وزارة الداخلیة الكویتیة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود ھذه الخلیة.

ولفت نائب وزير الخارجية الكويتي إلى أن "التنسيق والتعاون الأمني الكويتي - المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح، وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ".