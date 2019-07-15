العساف: السعودية مهتمة بإستقرار لبنان

أكد وزير الخارجية السعودي ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الله العساف في حديث تلفزيوني له "أننا مهتمون بإستقرار ​لبنان​، وهناك مشاريع كثيرة سنبحث بها مع الجانب اللبناني".

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