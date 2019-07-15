ريفي:لتوحيد الجهود لاعادة النصاب إلى هذا الوطن واخراج الهيمنة الإيرانية

حذر الوزير السابق أشرف ريفي في حديث تلفزيوني الرافضين ل​اتفاق الطائف​ من لعب دور خطير ينعكس سلبا على ​لبنان​، لافتا إلى أنه "مطلوب ان نقف وقفة الرجل الواحد وأن نوحد جهودنا لاعادة النصاب إلى هذا الوطن واخراج الهيمنة الإيرانية".

ولفت إلى ان "​السعودية​ كانت دائما تقف إلى جانب لنيان سياسيا واقتصاديا واعلاميا في المحافل الدولية، وهي وقفت إلى جانب لبنان كدولة عكس إيران التي تقف إلى جانب فريق لبناني وتمده ب​السلاح​"، مطالبا بـ"باعادة وصل علاقتنا مع العرب".

ورأى ان "البعض يحاول عمدا زعزعة العلاقة اللبنانية العربية لصالح العلاقة اللبنانية الفارسية، ولبنان لم يتعود إلّا تنفس الأوكسيجين العربي".