ريفي:لتوحيد الجهود لاعادة النصاب إلى هذا الوطن واخراج الهيمنة الإيرانية

حذر الوزير السابق أشرف ريفي في حديث تلفزيوني الرافضين لاتفاق الطائف من لعب دور خطير ينعكس سلبا على لبنان، لافتا إلى أنه "مطلوب ان نقف وقفة الرجل الواحد وأن نوحد جهودنا لاعادة النصاب إلى هذا الوطن واخراج الهيمنة الإيرانية".
ولفت إلى ان "السعودية كانت دائما تقف إلى جانب لنيان سياسيا واقتصاديا واعلاميا في المحافل الدولية، وهي وقفت إلى جانب لبنان كدولة عكس إيران التي تقف إلى جانب فريق لبناني وتمده بالسلاح"، مطالبا بـ"باعادة وصل علاقتنا مع العرب".
ورأى ان "البعض يحاول عمدا زعزعة العلاقة اللبنانية العربية لصالح العلاقة اللبنانية الفارسية، ولبنان لم يتعود إلّا تنفس الأوكسيجين العربي".
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