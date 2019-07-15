ميقاتي: لبنان بقلب السعودية والملك سلمان وعد بزيارتنا قريبا

أكد رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​ انه مسرور جدا لزيارته للسعودية وخاصة للقاء مع الملك سلمان بن عبد العزيز، و"سمعنا كلام كل ​لبنان​ي مخلص يحب لبنان وأكد ان لبنان يجب ان يبقى آمنا مستقرا ومزدهرا ومنتدى عربي في محيطه العربي، وأن يبقى منارة عربية ومتمسكا ب​اتفاق الطائف​ وعلينا جميعا تحصين هذا الاتفاق".

ولفت إلى ان "السعودية تتعاطى مع كافة المكونات من دون أي تمييز، ونرى أنه عندما يتكلم عن لبنان يتكلم بحب وعشق لدرجة قال انتظروني قريبا سأزور لبنان".

وشدد على ان "لبنان يبقى في قلب السعودية، المنطقة تمر بظروف معينة ونحن نتفهم الأوليات السعودية ولا أحد يعتقد ان السعودية يمكن ان تنسى لبنان وحصل تأكيد كامل ان لبنان في قلب كل سعودي مخلص".

وأوضح انه "لم نتطرق بالمواضيع اللبنانية سوى من باب تقوية الدولة وتحصينها كي تكون قادرة على الحكم على كامل الاراضي".