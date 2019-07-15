قوى الأمن: تدابير سير غدا في محيط مجلس النواب تزامنا مع الجلسة العامة

اعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة أنه الحاقا لبلاغنا السابق المتعلق بتدابير السير المتخذة لمناسبة انعقاد جلسة ل​مجلس النواب​ لمناقشة مشروع ​الموازنة​ العامة لعام 2019 عند الساعة 11.00 من تواريخ 17، 16 و 18/7/2019، دعت جهات عدة إلى التظاهر والاعتصام عند الساعة 9.00 من التواريخ المحددة، أمام مقر ​المجلس النيابي​. لذلك سيتم منع المرور اعتبارا من الساعة 5.00 من فجر التواريخ المحددة أعلاه، وعزل المنطقة الممتدة من شارع المير بشير، شارع ويغان، شارعي فوش واللنبي (من جهاتهما الشمالية والجنوبية والشرقية)، ومن تقاطع البطريرك الحويك حتى تقاطع ​اللواء​ الشهيد ​فرنسوا الحاج​، تقاطع ​جورج حداد​ / جادة شارل حلو في محلة الصيفي حتى باب إدريس / تقاطع ​احمد الداعوق​ (​بنك عودة​)، ومن نزلة ​الإسكوا​ بإتجاه ​ساحة رياض الصلح​.

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