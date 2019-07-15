حواط: نغرد مع قناعاتنا وثوابتنا لحسن إدارة الوطن وأهلا وسهلا بمن يريد أن ينضم لهذه الرؤية

أكّد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد حواط​، في تصريح تلفزيوني، "أننا نغرد مع قناعاتنا وثوابتنا لحسن إدارة الوطن، ومن يريد أن ينضم لهذه الرؤية أهلًا وسهلًا به".

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