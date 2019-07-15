حاصباني: سنصوت على البنود الإيجابية والإصلاحية فقط في الموازنة

أكّد نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ أنه "حرصًا على تحسين الوضع بشكل جدي وجذري نقول الأمور كما هي بوضوح، فالبنود التي نرى فيها إيجابية وإصلاح في ​الموازنة​ سوف نصوت عليها ولن نصوت على البنود غير الايجابية"، موضحًا أن "الموازنة ليست كافية على حد قول رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ وهي جزء بسيط من الإصلاحات المطلوبة بشكل عام".

وشدد حاصباني، في تصريح تلفزيوني، على أنه "علينا القيام بإصلاحات جذرية وكبرى بالاضافة الى التأكد من أن هذه الموازنة ستنجز بالبنود المطلوبة منها بحد أدنى"، جازمًا أن "إنجازها سيكون جيدًا ولكن غير كاف".