نتانياهو: سنفعل كل شيء من أجل منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية

اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "رد ​الاتحاد الأوروبي​ على الخروقات ال​إيران​ية للإتفاق النووي يذكرني بالاسترضاء الأوروبي للنازيين خلال الثلاثينيات"، موضحًا أنه "يبدو أن في ​أوروبا​ أشخاص لن يستيقظوا حتى تسقط ​الصواريخ​ النووية الإيرانية على الأراضي الأوروبية".

وشدد نتانياهو على "أننا سنفعل كل شيء من أجل منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية".