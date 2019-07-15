اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "رد الاتحاد الأوروبي على الخروقات الإيرانية للإتفاق النووي يذكرني بالاسترضاء الأوروبي للنازيين خلال الثلاثينيات"، موضحًا أنه "يبدو أن في أوروبا أشخاص لن يستيقظوا حتى تسقط الصواريخ النووية الإيرانية على الأراضي الأوروبية".
وشدد نتانياهو على "أننا سنفعل كل شيء من أجل منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: سنفعل كل شيء من أجل منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.