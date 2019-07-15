رئيس سريلانكا اتهم عصابات مخدرات عالمية بالوقوف وراء تفجيرات عيد الفصح

أعلن الرئيس السريلانكي ميثريبالا سيريسينا، أنّ "عصابات تهريب مخدرات عالميّة تقف وراء تفجيرات ​عيد الفصح​ الدامية في ​سريلانكا​"، موضحًا أنّ "بارونات مخدرات نفّذوا هذا الهجوم لتشويه سمعتي وإحباط المساعي الّتي أبذلها ل​مكافحة المخدرات​. هذا لن يردعني".

ويأتي ذلك وسط إجراءات مشدّدة على مستوى البلاد لمكافحة المخدرات، ومساع من الرئيس لإعادة العمل بعقوبة ​الإعدام​ بحقّ مرتكبي جرائم مخدرات.

وكانت السلطات قد أعلنت أن جماعة محلية هي "جماعة التوحيد الوطنية" مسؤولة عن التفجيرات الإنتحارية الّتي استهدفت كنائس وفنادق وأدّت إلى مقتل 258 شخصًا في نيسان الماضي. من جهته، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في ما بعد مسؤوليّته عن الإعتداءات.