وكالة الأنباء الكويتية: تسليم عناصر الخلية الإرهابية التابعة للإخوان المسلمين إلى مصر

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، "تسليم عناصر الخلية الإرهابية التابعة للإخوان المسلمين إلى مصر". ولفتت إلى أنّ "التحقيقات جارية للكشف عن أعضاء جدد في الخليّة الإرهابيّة"، موضحةً أنّ "تسليم عناصر الخلية الإخوانية إلى مصر جرى وفقًا للاتفاقات المشتركة".

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