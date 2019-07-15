أردوغان: منظومة إس-400 الروسية ستنشر بالكامل بحلول نيسان 2020

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "​منظومة​ الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 ستنشر بالكامل بحلول شهر نيسان 2020".

وكانت ​تركيا​ قد أعلنت الجمعة الماضي عن أن الشحنة الأولى من منظومة ​صواريخ​ إس 400 الروسية وصلت أراضيها، كذلك أكدت ​روسيا​ أنه قد تم تسليم منظومة ​الصواريخ​ إلى ​أنقرة​.

وفي ردّ فعل، أعرب ​حلف شمال الأطلسي​ (ناتو) عن "القلق" من الإعلان التركي عن تلقي الصواريخ الروسية والتداعيات المحتملة لقرار تركيا حيازة منظومة إس-400"، ويأتي ذلك عقب تحذيرات متكررة من أن المنظومة الروسية تتعارض مع أنظمة الحلف الذي يضم تركيا.

فيما تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض ​عقوبات​ قاسية على أنقرة، تشمل إنهاء مشاركتها في برنامج مهم خاص بطائرات حربية مقاتلة، يشمل تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 المتقدمة، حيث كانت ​واشنطن​ قد حذّرت من أنها ستفرض عقوبات على تركيا، إذا مضت قدماً في إتمام صفقة شراء المنظومة الصاروخية إس-400 روسية الصنع، مهددة بتصعيد مكثف لاضطرابات الأسواق المالية، التي لا تزال متأثرة سلبياً على خلفية المواجهة الدبلوماسية التي حدثت في العام الماضي.