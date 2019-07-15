أردوغان: منظومة إس-400 الروسية ستنشر بالكامل بحلول نيسان 2020

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 ستنشر بالكامل بحلول شهر نيسان 2020".
وكانت تركيا قد أعلنت الجمعة الماضي عن أن الشحنة الأولى من منظومة صواريخ إس 400 الروسية وصلت أراضيها، كذلك أكدت روسيا أنه قد تم تسليم منظومة الصواريخ إلى أنقرة.
وفي ردّ فعل، أعرب حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن "القلق" من الإعلان التركي عن تلقي الصواريخ الروسية والتداعيات المحتملة لقرار تركيا حيازة منظومة إس-400"، ويأتي ذلك عقب تحذيرات متكررة من أن المنظومة الروسية تتعارض مع أنظمة الحلف الذي يضم تركيا.
فيما تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض عقوبات قاسية على أنقرة، تشمل إنهاء مشاركتها في برنامج مهم خاص بطائرات حربية مقاتلة، يشمل تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 المتقدمة، حيث كانت واشنطن قد حذّرت من أنها ستفرض عقوبات على تركيا، إذا مضت قدماً في إتمام صفقة شراء المنظومة الصاروخية إس-400 روسية الصنع، مهددة بتصعيد مكثف لاضطرابات الأسواق المالية، التي لا تزال متأثرة سلبياً على خلفية المواجهة الدبلوماسية التي حدثت في العام الماضي.
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