أعلن ​التحالف العربي​ عن "اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتيين انطلقتا من ​صنعاء​ باتجاه مدينة خميس مشيط ​السعودية​"، مشيرًا إلى أن "العملية نتج عنها سقوط شظايا وتضرر أحد المباني السكنية وبعض المركبات في المدينة دون وقوع إصابات بشرية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: أسقطنا طائرتين مسيرتيين انطلقتا من صنعاء نحو السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.