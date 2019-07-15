شكرا لقرائتكم خبر عن وكلاء مجلس النواب : نحي الشعب لتحمل تباعات الإصلاح الإقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع اسم مصر عاليا، الأمر الذي يظهر جلياً خلال زيارتي إلي الخارج، وما سمعته من قيادات العالم عن مصر وقيادتها الرئيس السيسي لم اسمعه في حياتي سابقاً.

واضاف الشريف، خلال الجلسة الختامية لدور الأنعقاد الرابع لمجلس النواب، أن ما نفعله معا ًمن أجل الإصلاح خير دليل علي قوة الأرادة المصرية نحو بناء الدولة المصرية المدنية الحديثة، موجهأً الشكر إلي الشعب المصرى أيضا لتحملة تباعات الإصلاح الاقتصادي.

ووجه الشريف، الشكر إلي رئيس مجلس النواب الذي سيشهد التاريخ علي ما تحملة من مجهودات، وأيضا المستشار أحمد سعد الأمين العام للبرلمان وكافة المستشارين والمساعدين، قائلا ً: رأيت بنفسي مدي الجهد والعرق المبذول من أجل استكمال مسيرة النجاح".

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ووجه وكيل أول مجلس النواب، الشكر أيضا إلي أسرته لما تحملوه من بعد، وعلق رئيس البرلمان : " لقد ارسيت السلام الاجتماعي داخل الأسرة".

كذلك تقدم النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بالتحية إلي كافة النواب من المستقلين والأحزاب السياسية والأغلبية البرلمانية، والأمانة العامة وكافة المظفين علي إظهار المجلي بصورة مشرفة.

كما وجه وهدان الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد لمصر مكانتها لاسيما علي المستوي الخارجي بالزيارات المكوكية التي يقوم بها، بالإضافة إلي توجيه التحية إلي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والشعب المصرى الذي تحمل تباعات الاصلاح الاقتصادي.