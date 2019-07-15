أحمد الجار الله عن تصعيد واشنطن وطهران: "التخبط الإيرانى يزداد سوءا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكويتى، أحمد الجارالله، أن النظام الإيرانى يواجه أزمة تخبط شديدة فى ظل التصعيد القائم حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال الكاتب الكويتى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن التخبط الايراني يزداد سوءا، فكل مسئول إيراني تسمع من رأسه صوت واحد سيدمر بوارج أمريكا وبريطانيا .
وأضاف أحمد الجار الله، أنه فى نفس الوقت نجد واحد إيرانى آخر ينفي تعرض ناقله النفط البريطانيه لأى اعتراض من زوارق إيرانية.
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