شكرا لقرائتكم خبر عن نواب البرلمان يوجهون التحية للرئيس لتصديه لقوى الشر ودعمه المرأة وذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه العديد من النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، كما وجهوا الشكر للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأشادوا بإدارته لجلسات المجلس، كما وجهوا الشكر للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على جهوده فى التواصل مع المجلس والنواب كونه حلقة وصل بين البرلمان والحكومة.

وجاءت كلمات النواب فى ختام جلسات البرلمان بدور الانعقاد الرابع، والذى سيتم فضه اليوم، وعبر النواب عن شكرهم لرئيس المجلس وتحمله للضغوط والمعاناة فى إدارة جلسات المجلس والتصدى لمحاولات الهجوم على المجلس والنيل منه.

وقال النائب محمد صلاح خليفة، نائب حزب النور، إن الجميع يعمل داخل مجلس النواب بروح الأسرة الواحدة، مؤكدا أهمية تبادل الرأى والحوار الدائم من أجل تحقيق الصالح العام للوطن، وأشار إلى أهمية التنسيق بشأن الأجندة التشريعية.

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ووجه النائب خالد حنفى، ممثل ذوى الإعاقة فى البرلمان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، مشيدا بالاهتمام بذوى الإعاقة وإصدار قوانين متعلقة بهم لحماية حقوقهم، مثل قوانين حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون إنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة، وما تضمنته التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب من الإتاحة لذوى الإعاقة استكمال مسيرتهم بأن يكونوا ممثلين فى المجالس النيابية.

ومازح رئيس المجلس النائب محمد الحسينى، عندما نادى عليه لمنحه الكلمة، قائلا: "محمد الحسينى..الدرجة التالتة"، وذلك لأن "الحسينى" دائما يستخدم مصطلحات كروية ورياضية فى حديثه.

وتحدث "الحسينى"، موجها الشكر لرئيس الجمهورية، للدكتور على عبد العال، قائلا لرئيس المجلس: "أنت بمثابة المدير الفنى"، ووجه الشكر للوزير عمر مروان، كما وجه الشكر للإعلام والصحافة، وقال إن "مجلس النواب اتظلم إعلاميا والحكومة مساعدتناش كويس، وأتمنى تساعدنا أكثر فى دور الانعقاد المقبل".

فيما، أشاد النائب محمد المصرى، بإدارة "عبد العال" لجلسات المجلس، قائلا له: "كلنا نقدر معاناتك والضغوط، والحقيقة أنك لم تكسر بخاطر أى نائب يوما من الأيام".

ووجهت النائبة مى محمود الشكر للرئيس السيىسى على وقوفه أمام قوى الشر، ودعمه المستمر للمرأة المصرية وتوليها حقائب وزارية هامة، كما وجهت الشكر والإشادة لرئيس المجلس.