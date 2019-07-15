شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: استخدمنا أدوات الرقابة بالحكمة والعقل.. وناقشنا 1700 طلب إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه ما تأخر لحظة عن احترام القانون وعن حمايته، وما تخلف لحظة عن تأييد الحوار الديمقراطى، إرساءً لمبادئ، وتأكيداً لحاضر، وتمهيداً لمستقبل، قائلا: "فعلت ذلك بمعاونتكم جميعاً أغلبية ومعارضة".

وتابع عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن: "وأجد من واجبى أن أؤكد أمامكم، وأمام الشعب الذى استودعنا أمانته على بعض المبادئ التى التزمناها فى عملنا، إن رقابتنا للحكومة تنبع من تقديرنا للعبء الهائل الذى يقع على كاهل أجهزتنا التنفيذية للأسباب التى نعرفها جميعاً فكنتم عند قدر المسئولية عند استخدامكم أدوات الرقابة بالحكمة والعقل بما يتناسب مع ظروف البلاد والقدر اللازم لكشف الجوانب السلبية بغية التصويب والتصحيح والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، لا بغية الاستعراض والسطوة، فقد بلغ عدد طلبات الإحاطة التى ناقشها المجلس وناقشتها اللجان النوعية فى هذا الدور نحو (1700) طلب إحاطة".

وأضاف أن التعاون مع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى قام على أساس التكامل والتفاهم للوصول للأفضل، وبلوغ أنسب الحلول للعديد من المشكلات التى تعانى منها الجماهير.