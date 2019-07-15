شكرا لقرائتكم خبر عن 25 لجنة نوعية تصدر ألف و541 تقريرا برلمانيا اجتماعا بدور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض تقرير انجازات مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، نشاط اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية.

وحسب التقرير البرلمانى، تميز هذا الدور التشريعى، بنشاط مكثف ودوءب للجان النوعية بالمجلس، حيث عقدت العديد من الاجتماعات وصلت إلي 2133 اجتماعاً.

وأشار التقرير البرلماني، إلي أن اجتماعات اللجان النوعية، استغرقت نحو 3 آلاف و253 ساعة، فيما بلغ مجموع التقارير التى أعدتها اللجان النوعية نحو ألف و561 تقريراً برلمانيا، نظر منها المجلس ألف و466 تقرير.

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وفي سياق متصل، لفت التقرير البرلماني إلي أن عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان النوعية بلغت 32 زيارة ميدانية، أبرزها اللجنة الخاصة بشأن زيارة سجن برج العرب، ونوه التقرير، إلي أن عقد اللجنة العامة للمجلس 5 إجتماعات علي مدار دور الـأنعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول.

ونوه التقرير البرلماني، إلي أن دور الانعقاد الرابع كان ضمن ابرز ما قام به المجلس في اطار صلاحياته السياسية كانت التعديلات الدستورية، حيث عقد مجلس النواب لمناقشة هذه التعديلات العديد من الجلسات منذ بدء تقديمها من عدد (155) نائب يمثلون أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس بجلسة 2019/2/3 حتى إقرارها و الموافقة النهائية عليها بجلسة 2019/4/16.

وأضافف للتقرير البرلماني، فأن النواب أبدي فيها العديد من المناقشات داخل قاعة المجلس والتي بلغت نحو (270) مداخلة وكذلك في اللجنة التشريعية ، واستمع المجلس لكافة أطياف المجتمع من خلال جلسات استماع اتسمت بالوضوح والشفافية وقبول كافة الأراء والاستماع إليها في مناخ ساده الديموقراطية واعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول لتتوج هذه التعديلات بموافقة الشعب المصري العظيم عليها لتمثل نقلة إيجابية في تاريخ الحياة المصرية.