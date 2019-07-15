شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال لنائبات المجلس: أستطعن أن يرسمن النموذج المشرف لنائبة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على توجيه الشكر للعديد من الشخصيات خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع، حيث وجه الشكر إلى السيد الشريف، وسليمان وهدان، وكيلى المجلس، على تعاونهما البناء معى فى مكتب المجلس، وفى إدارة الجلسات، وعلى دورهما البارز والبنِّاء فى القيام بمهام وكالة المجلس والإشراف على اللجان النوعية.

كما شكر ممثلى الهيئات البرلمانية والنواب المستقلين وإلى جميع السادة النواب، ونواب المجلس من الشباب، أمل المستقبل وقادة الغد.

ووجه التحية ايضا لنائبات البرلمان، قائلا: أستطعن أن يرسمن النموذج المشرف لنائبة البرلمان، التى عبرت وبحق عن قضايا المرأة المصرية، من خلال المشاركة الفعالة فى أنشطة المجلس كافة".

Advertisements

ووجه الشكر لمستشارى، وأعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة ومكتبه الفني على عظيم مجهوداتهم وسديد ملاحظاتهم فى مراجعة وصياغة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو البرلمان فواصلوا الليل بالنهار لتكون التشريعات تحت يد المجلس فى التوقيتات المحددة.

وقال عبد العال اتوجه بالشكر لابنائى فى الأمانة العامة للمجلس شركاء العمل، والجنود الحقيقيين فى كتيبة العمل البرلمانى لما قدموه من بذل وعطاء بغية تعزيز قدراتنا البرلمانية.

وأقدم خالص شكرى وشكر المجلس، للسادة ضباط وأفراد شرطة المجلس، الذين أثبتوا أنهم سياج الأمن والأمان، وجعلوا مقر المجلس ساحة آمنة هادئة، وكان إخلاصهم وتفانيهم فى أداء واجبهم محل التقدير والثناء.