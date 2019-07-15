وزير دفاع أجنبي يكشف أن المغرب بصدد شراء غواصات

كشف وزير الدفاع البرلتغالي “جواو ڭوميز كرافينو” أن المغرب بصدد شراء غواصات، وأن بلاده ستقدم المساعدة للمملكة بهذا الخصوص عبر تدريبات للعناصر المغربية، ومناورات بحرية مشتركة على متن الغواصة البرتغالية “آرباو وترايدنت”.

وقال ڭوميز إن “المغرب مهتم بتطوير قدراته تحت الماء، وسنعمل إلى جانب المملكة في هذا الإطار”، موضحا “أن المملكة تشتري حاليا غواصات”، وفق ما نقلته عنه وسائل إعلام برتغالية، يوم الجمعة الماضي.

وجاء كلام “ڭوميز” عقب استقباله للوزير المغربي المنتدب، الملكف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الوديي، الجمعة الماضية، في لقاء امتد إلى ساعة، تقول المصادر ذاتها، وهو اللقاء، الذي تلته زيارة قام بها الوزيران إلى القاعدة العسكرية البحرية “نافال” في لشبونة، وحوض بناء السفن فيها.

وأكد المسؤول البرتغالي “في الواقع، إن المجال البحري مهم للتعاون بيننا ، وسنعمل مع المغرب على تطوير قدرته الغواصة، وبالتالي، كانت شركة الفيتي جزءًا من هذه المحادثة”، مشيرًا إلى أن هذه “علاقة قديمة بالفعل” وتأمل الحكومة بأن “يكون لها كل الاستمرارية”.

وتقوم البرتغال، ذات الرصيد البحري الكبير، بتطوير دائم لقدراتها في إصلاح، وصيانة الغواصات.