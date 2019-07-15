استعدادا للموسم المقبل.. الرجاء يخسر أولى لقاءاته الإعدادية

انهزم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، أمس الأحد، أمام نادي أولدهام الإنجليزي بهدف دون رد، في مباراة تدخل ضمن استعدادات الفريقين لاستحقاقات الموسم المقبل.

وشهدت المواجهة، التي جرت على أرضية الملعب الملحق لمركب أدرار في أكادير، ومن دون جمهور، مشاركة الصفقات الجديدة، التي أبرمها الفريق الأخضر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشرك الفرنسي “باتريس كارتيرون”، مدرب الرجاء، كلا من المدافع المالي ساليف كوليبالي، والكونغولي فابريس نغوما في الشوط الأول، قبل أن يقحم محسن متولي، وعمر العرجون في الفصل الثاني من اللقاء، الذي انتهى بفوز الفريق الإنجليزي بهدف، وقعه خلال الجولة الأولى.

وشهدت المواجهة، التي شاركت فيها، أيضا، بعض العناصر من أمل الفريق، تضييع محسن متولي ركلة جزاء للنسور الخضر في شوطها الثاني.