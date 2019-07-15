أولمبيك آسفي يتعاقد مع خاليص ولاعب كونغولي

قدم فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بشكل رسمي صفقتين جديدتين، تعاقد معهما النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وضم القرش المسفيوي كل من المهدي خاليص، والكونغولي رودي مانغا، إذ وقع الأول في كشوفات الفريق العبدي عقدا يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حر، بعدما أنهى تجربته الاحترافية بنادي معيذر القطري.

هذا وتعاقد رابع ترتيب البطولة الاحترافية مع مانغا لمدة ثلاث سنوات، علما أن الكونغولي سبق له حمل قميص وادي دجلة المصري، ولسونغو في الكونغو الديمقراطية.

وارتفع عدد اللاعبين الذين ضمهم الفريق المسفيوي إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي إلى أربعة، فبالإضافة لخاليص ومانغا، تعاقد أولمبيك آسفي في وقت سابق مع حميد بوخريص ومحمد مراد الناجي.