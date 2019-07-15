النقل تعلن ابرام عقد مشترك مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي للارتقاء بمستوى الخدمات

أعلنت وزارة النقل، الاثنين، عن إبرام عقد مشترك مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي للارتقاء بمستوى الخدمات. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم إبرام عقد مشترك بين الناقل الوطني والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) للأرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين". وأضافت أن "العقد جاء كخطوة أولية لرفع الحظر الأوروبي عن الطائر الاخضر بمساعدة خبراء الاتحاد الدولي للنقل الجوي".



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