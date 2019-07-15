بالصور.. رفع كتل كونكريتية غرب بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن مباشرتها مع قيادة عمليات بغداد برفع كتل كونكريتية غرب العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والخدمي في امانة بغداد تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى منظمة حقوق الانسان قرب السفارة التونسية ضمن المحلة 617 في المنصور".



وأضاف أنه "باشرت بعد ذلك كوادر بلدية المنصور بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المغلق منذ سنة 2006".



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