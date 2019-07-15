مصدر امني يكشف طبيعة الانفجارين جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن الانفجارين اللذين استهدفا جنوبي بغداد كانا بواسطة حزام ناسف وعبوة ناسفة داخل حسينية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الانفجار الاول عبارة عن عبوة ناسفة داخل الحسينية"، موضحاً أن "التفجير الثاني عبارة عن حزام ناسف داخل الحسينية ذاتها".

وكان مصدر أمني افاد، اليوم الاثنين، بوقوع انفجارين داخل حسينية جنوبي بغداد، اسفرتا عن مقتل شخص واصابة اربعة اخرين بجروح.