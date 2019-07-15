الحلبوسي: رفض العراق المشاركة بمؤتمر المنامة هو تأكيد لموقفه الثابت تجاه الفلسطينيين

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، موقف العراق الثابت بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، فيما اشار الى أن رفض العراق المشاركة في مؤتمر المنامة هو تأكيد لموقفه الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الحلبوسي خلال استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه بحسب بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هذه الزيارة لها وقع كبير في الظروف التي تمر بها الأمة العربية والمنطقة"، مؤكدا "موقف العراق الثابت بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ودعمه لمبادرات السلام العربية والدولية ووقف الاستيطان الإسرائيلي وقرارات الشرعية الدولية".

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن "رفض العراق المشاركة في مؤتمر المنامة هو تأكيدٌ لموقفه الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني"، موضحاً أن "مجلس النواب عازمٌ على تفعيل لجان الصداقة النيابية والتعاون البرلماني بين البلدين".

ولفت الى "دور العراق في الحراك البرلماني عربيًّا ودوليًّا بعدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض كل المحاولات الرامية إلى تهويد القدس والتعرض للمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

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كما أعرب الحلبوسي عن "حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على الحفاظ على حقوق الفلسطينيين المقيمين في العراق وحمايتهم وضمان استحقاقات الورثة منهم للحقوق التقاعدية للمتقاعدين الفلسطينيين العاملين في مؤسسات الدولة"، كاشفاً عن الرغبة مستقبلا لتشكيل وفد نيابي لزيارة رام الله؛ تعبيرًا عن الدعم والمساندة الشعبية لحقوق الشعب الفلسطيني".

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "نجاح مجلس النواب العراقي بتنوع مكوناته الممثلة للشعب هو الذي مكَّن العراقيين من تحقيق النصر على الإرهاب"، مثمناً "مواقف البرلمان العراقي عربيًّا ودوليًّا في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وصل، صباح اليوم الاثنين، إلى بغداد في زيارة رسمية.