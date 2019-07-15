اشتية يسلم عبد المهدي وثيقة لمقبرة الشهداء العراقيين في نابلس

اعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، عن تسلم الاخير من نظيره الفلسطيني محمد اشتية وثيقة ملكية للعراق لمقبرة الشهداء العراقيين في نابلس.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تسلم من رئيس وزراء دولة فلسطين محمد اشتية خلال لقائه اليوم في بغداد رسالة تتضمن وثيقة ملكية للحكومة العراقية لمقبرة الشهداء العراقيين في مدينة نابلس، تعبيرا من الشعب الفلسطيني وحكومته عن الاعتزاز بالتضحيات التي قدمها العراقيون على ارض فلسطين".

وأضاف البيان أن "الوثيقة المؤرخة في ٢٩/ ٤/ ١٩٤٩ تتضمن تفاصيل عن الموقع الجغرافي واعداد شهداء الجيش العراقي".

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يشار إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وصل، صباح اليوم الاثنين، إلى بغداد في زيارة رسمية.

وأدناه نص الوثيقة: