موجيريني: أطراف الاتفاق النووي غير مستعدة لتفعيل آلية فض النزاع

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

قالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن الأطراف الباقية في اتفاق إيران النووي لا تعتبر مخالفات طهران للاتفاق انتهاكات كبيرة ولم تشر إلى أي نية لتفعيل آلية فض النزاع بالاتفاق.

وقالت موجيريني في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل ”في الوقت الحالي، لم يشر أي من أطراف الاتفاق إلى أنه ينوي تفعيل هذا البند، وهو ما يعني أنه لا أحد منهم يعتبر في الوقت الحالي، وفي ظل البيانات الحالية التي تلقيناها لا سيما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المخالفات تعتبر انتهاكات كبيرة“.