إيران تقر باعتقال سلطاتها لباحثة فرنسية

أقرت إيران باعتقال باحثة فرنسية من أصل إيراني لدى زيارتها البلاد، حيث عادة ما تنظر السلطات الأمنية لدى طهران بعين الريبة للحاصلين على جنسيات مزدوجة، كما تواجه اتهاما باتباع سياسة احتجاز الرهائن في صراعها مع المجتمع الدولي.

وذكر إذاعة صوت أمريكا (ناطقة بالفارسية ومقرها الولايات المتحدة)، الإثنين، أن فريبا عادل خواه الباحثة لدى معهد باريس للدراسات السياسية قد اعتقلها جهاز استخبارات مليشيا الحرس الثوري الإيراني لأسباب غامضة حتى الآن.

وأكد علي ربيعي، الناطق باسم حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، خبر الاعتقال قبل أن يزعم عدم وجود مزيد من التفاصيل لديه حول مصير الباحثة الفرنسية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

واشار ربيعي إلى أن الدوافع والجهات التي تقف وراء القبض عليها لا تزال مجهولة حاليا، وفق قوله.

وقالت الإذاعة الأمريكية الناطقة بالفارسية إن الباحثة المقيمة في فرنسا فريبا عادل خواه جرى اعتقالها فعليا بواسطة استخبارات مليشيا الحرس الثوري منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي، وذلك في إحدى رحلاتها المتكررة إلى مسقط رأسها في إيران.