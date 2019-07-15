رئيس الوزراء العراقي يرحب بعودة السفير البحريني

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جدة - خالد شويل - واس (بغداد) رحب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بعودة السفير البحريني إلى بغداد لمزاولة عمله، مؤكداً حرص بلاده على أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية العاملة فوق أراضيها. رحب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بعودة السفير البحريني إلى بغداد لمزاولة عمله، مؤكداً حرص بلاده على أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية العاملة فوق أراضيها. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي اليوم (الإثنين) سفير مملكة البحرين في بغداد صلاح المالكي الذي باشر عمله في بغداد، بعد الأزمة التي نجمت عن الاعتداء الذي قام به عشرات المتظاهرين على مبنى سفارة مملكة البحرين في العاصمة العراقية مؤخراً.



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