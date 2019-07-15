قتلى وجرحى بانفجار في بغداد

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جدة - خالد شويل - واس (بغداد) لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون بجروح اثر انفجار دراجة نارية محورة مفخخة شمال بغداد اليوم (الإثنين). لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون بجروح اثر انفجار دراجة نارية محورة مفخخة شمال بغداد اليوم (الإثنين). وأفاد مصدر أمني عراقي بأن الدراجة النارية انفجرت عندما كانت تسير في منطقة سبع البور شمال بغداد، ما أدى إلى سقوط قتيل واحد وأربعة جرحى وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.



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