شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند: انتهاء الحكم العسكري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بانكوك) قدم رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا استقالته رسمياً اليوم (الإثنين) من منصب رئيس المجلس العسكري، قائلاً إن البلاد ستدار كديمقراطية عادية بعد حكم عسكري استمر خمس سنوات. قدم رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا استقالته رسمياً اليوم (الإثنين) من منصب رئيس المجلس العسكري، قائلاً إن البلاد ستدار كديمقراطية عادية بعد حكم عسكري استمر خمس سنوات. وسيظل برايوت في منصب رئيس الوزراء بموجب دستور يقول منتقدون إنه يقيد الديمقراطية ويكرس دورا سياسيا للجيش.



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