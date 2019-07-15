وزير الخارجية البحريني: قطر باتت الخطر الأشد على دول الخليج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - المنامة

وصف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة قطر بأنها الخطر الأشد على دول الخليج، غداة قيام قناة الجزيرة القطرية ببث برنامج زعمت فيه أن المخابرات البحرينية نسقت مخططا عام 2003 لاغتيال معارضين بارزين.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الوزير القول «برنامج «ما خفي أعظم» الذي بثته قناة الجزيرة وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة، ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

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واعتبر أن البرنامج «يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الدولة باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسعى بكل دأب على تقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دوله وشق وحدة الصف بين شعوبه».

وحث الوزير دول مجلس التعاون على «مواجهة تلك الممارسات والأعمال العدائية لهذه الدولة وتصرفاتها غير المسؤولة، واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها، وإلزامها بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها».

وزعم البرنامج وجود مخطط سري نسقته المخابرات البحرينية عام 2003 مع قيادات تولت تجنيدها في تنظيم القاعدة بهدف اغتيال معارضين بارزين من الشيعة.