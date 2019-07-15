السعودية تطلق مشاريع إنسانية للاجئي الروهينجا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - كوكس بازار
تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشاريع المنفذة للاجئي الروهينجا في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنجلاديش، وذلك في قطاع الأمن الغذائي والمواد الإيوائية وقطاع المياه والإصحاح البيئي والقطاع الصحي.
وجال الفريق على مخيمات اللاجئين الروهينجا لمتابعة تنفيذ البرامج المعدة لهم وفقا لخطة كل برنامج والمنفذة مع الشركاء من المنظمات الدولية بالأمم المتحدة.
وسلم فريق المركز أمس 120 طنا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في نيروبي لكي يتولى توزيعها على المحتاجين في الصومال، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية كينيا حمزة القرشي، وممثل وزارة المالية بالمملكة، وممثل ومدير برنامج الغذاء العالمي في الصومال لورون بوكيرا، وفريق المركز، ووقع ممثل برنامج الأغذية العالمي على مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة في مقر سفارة المملكة بجمهورية كينيا.
وفي إطار مختلف، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، عقدا لتأمين الرعاية الصحية والطبية والدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة من اللاجئين السوريين في لبنان، بقيمة إجمالية تبلغ مليونا و105 آلاف دولار أمريكي، يستفيد منها 6,000 شخص.
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