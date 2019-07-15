مصر تطالب بمواجهة الدول التي تدعم الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالبت مصر المجتمع الدولي بالتعامل بقوة مع الأطراف المحرضة والمروجة لأفكار وأنشطة الإرهاب، بما في ذلك أي دولة تتيح منابرها الإعلامية والسياسية لنشر الأيديولوجيات المتطرفة والإضرار بالمجتمع الدولي ككل.

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جاء ذلك خلال مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة عمل استراتيجية الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، التي عقدت على مدى يومين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ الذي ترأس الوفد «وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية أمس بالقاهرة»، فإن مداخلة وفد مصر، خلال الاجتماعات أكدت ما تحقق حتى الآن من انتصارات ميدانية ضد داعش، مشددا على الضرورة الملحة لمواصلة جهود التصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز، حيث تنبع كافة التنظيمات التكفيرية من ذات المصدر الأيديولوجي المتطرف الذي أسسته جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار إلى أن السبيل الوحيد للقضاء على الإرهاب بشكل نهائي يتمثل في تبني مقاربة دولية موحدة حول المواجهة الشاملة للتنظيمات الإرهابية على كافة الأصعدة، في ظل شبكة الدعم والمصالح المتبادلة التي تجمع تلك التنظيمات؛ ومن ثم ضرورة توسيع مجال مواجهة الخطاب الداعشي ليشمل التصدي لمفهوم الإرهاب الأوسع.