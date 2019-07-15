2759 فلسطينيا اعتقلتهم إسرائيل في 6 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال تقرير فلسطيني رسمي أمس، إن إسرائيل اعتقلت 2759 من الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام الحالي وحتى 30 يونيو الماضي.

وذكر التقرير الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير بالتعاون مع مؤسسات غير حكومية تنشط في قضايا الأسرى، أن من بين إجمالي المعتقلين خلال الأشهر الستة الماضية 446 طفلا، و76 من النساء.