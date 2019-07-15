جريح بإطلاق نار نتيجة خلافات ثأرية في جبل البداوي

أصيب المدعو أ.خ الملقب ب"الابرش" في منطقة جبل البداوي بعدة طلقات بقدميه جراء اطلاق النار عليه من المدعو م.ا، من سلاح حربي نتيجة خلافات ثأرية.
وتم نقل الابرش الى المستشفى الاسلامي فس طرابلس لتلقي العلاج، وفر مطلق النار الى جهة مجهولة.
وحضرت دورية من الجيش وأخرى من قوى الأمن الداخلي وطوقت الاشكال وتعمل على ملاحقة مطلق النار لتوقيفه.
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