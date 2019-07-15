جريح بإطلاق نار نتيجة خلافات ثأرية في جبل البداوي

أصيب المدعو أ.خ الملقب ب"الابرش" في منطقة جبل ​البداوي​ بعدة طلقات بقدميه جراء اطلاق النار عليه من المدعو م.ا، من سلاح حربي نتيجة خلافات ثأرية.

وتم نقل الابرش الى ​المستشفى الاسلامي​ فس ​طرابلس​ لتلقي العلاج، وفر مطلق النار الى جهة مجهولة.

وحضرت دورية من ​الجيش​ وأخرى من ​قوى الأمن الداخلي​ وطوقت الاشكال وتعمل على ملاحقة مطلق النار لتوقيفه.