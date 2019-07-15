كشف مصدر أمني لقناة الـ"MTV"، أنّه "بعدما دخل 4 شبان إلى مخفر الدامور واعتدوا بالضرب عبر "مفك" على طليق ابنة النائب نواف الموسوي، محمد المقداد، وصل الأخير مع نحو 50 مسلّحًا وحاولوا الدخول إلّا أنّهم لم يتمكّنوا من ذلك، فانهالوا بالشتائم على العناصر الموجودين، وما كان من الموسوي إلّا أن شهر مسدسه، وأطلق النار على طليق ابنته وأصابه".
ولفت المصدر تعليقًا على رفض الموسوي الحضور إلى النيابة العامة العسكرية، إلى أنّ "الحصانة النيابية لا تنطبق على الموسوي في وضعه هذا، بعد أن استخدم فائضه فيها من خلال استخدام سلاحه بشكل غير قانوني".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني للـMTV: الموسوي أطلق النار على طليق ابنته والحصانة لا تنطبق عليه بوضعه هذا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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