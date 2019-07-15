بهية الحريري خلال إطلاق مهرجانات صيدا: ماضون بخلق مساحات فرح ولقاء لكل الناس

أثنت رئيسة "كتلة المستقبل" النائبة ​بهية الحريري​، خلال جولتها على بعض الفعاليّات والأنشطة المرافقة لإطلاق "​مهرجانات صيدا​ السياحية"، على الكورنيش البحري المقابل ل​قلعة صيدا البحرية​، وبخاصّة معرض الرسم والمعرض الحرفي التراثي، على فكرة "تنظيم حفلات وأنشطة ضمن مهرجانات صيدا، في هذا الموقع أمام قلعة صيدا البحرية، ما يساهم في خلق مساحة ومتنفس للناس لتأتي وتتمشى وتفرح".

ودعت كلّ الناس من صيدا، كما ومن كلّ المناطق، إلى أن "يأتوا ويشاركوا في هذه الأنشطة الّتي تشهدها المدينة من الآن وخلال الشهرين المقبلين، والّتي نكمل من خلالها تحريك المدينة الّتي أطلقناها في ​شهر رمضان​ المبارك، وليكون لدينا دائمًا نوع من عوامل الجذب والتنشيط للحركة، من خلال مثل هذه الأنشطة ولخلق مساحات فرح ولقاء ونشاط وتفاعل لكل الناس من المدينة وخارجها".

وكانت انطلاقة المهرجانات، بحفلات "Rock The Castle" الّتي تقام على مدى ثلاث ليال أمام قلعة صيدا البحرية.

وتتواصل حفلات المهرجان في 15 تموز بأمسية غنائية تحييها الفرق الموسيقية لجامعات "LAU ،LIU ،AUB وUSJ" والمغني فراس ضو، وفي 16 تموز بحفل للفنانة فرح نخول.