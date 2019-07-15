ميقاتي: لا أحد يمكنه أن يحيد لبنان عن موقعه العربي

أكد رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نجيب ميقاتي​ في حديث تلفزيوني له "أننا بحثنا مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أنه لا زلنا مستمرين بعروبتنا وأن لا أحد يمكنه أن يحيد ​لبنان​ عن موقعه العربي".

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