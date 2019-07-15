أكدت مدعي عام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ في حديث تلفزيوني لها أن "القانون يجب ان يطبق على الجميع وهو لا يطبق في الكثير من الحالات"، مشيرةً الى أن "قرارات كثيرة اتخذتها قضت بتوقيف آباء رفضوا تنفيذ قرارت قضائية اعتبروها غير محقة لهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر غادة عون: قرارات كثيرة اتخذت بتوقيف آباء رفضوا تنفيذ قرارت قضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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