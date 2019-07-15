مراد: من اتخذ القرار بشأن الاخوة الفلسطينين يريد لهم الخضوع لشروط صفقة القرن

رأى النائب ​عبدالرحيم مراد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "المآسي ما تزال تلاحق الاخوة الفلسطينين وآخرها قرار منعهم من العمل في لبنان وكأن من اتخذ القرار يريد لهم الجوع والذل والخضوع لشروط ​صفقة القرن​".

‏ولفت إلى ان "لبنان مثل اي دولة عربية ملتزم بحقوق ​الشعب الفلسطيني​ الشقيق في العيش الكريم بانتظار عودته إلى أرضه بكرامته وكل مساس بهذه الحقوق مرفوض".