مراد: من اتخذ القرار بشأن الاخوة الفلسطينين يريد لهم الخضوع لشروط صفقة القرن

رأى النائب عبدالرحيم مراد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "المآسي ما تزال تلاحق الاخوة الفلسطينين وآخرها قرار منعهم من العمل في لبنان وكأن من اتخذ القرار يريد لهم الجوع والذل والخضوع لشروط صفقة القرن".
ولفت إلى ان "لبنان مثل اي دولة عربية ملتزم بحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في العيش الكريم بانتظار عودته إلى أرضه بكرامته وكل مساس بهذه الحقوق مرفوض".
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