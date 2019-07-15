كيدانيان: 2019 أفضل عام للسياحة في لبنان مقارنة مع السنوات الـ7 الماضية

أعلن وزير السياحة أواديس كيدانيان، أنّ "عام 2019 هو أفضل عام للسياحة في لبنان، مقارنة مع السنوات السبع الماضية".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّنا نحاول التنافس مع عام 2010 الّذي كان الأفضل سياحيًّا"، موضحةً أنّ "مؤشرات الحجوزات على شركات الطيران، والحجوزات في الفنادق وشركات تأجير السيارات، تدلّ على نموّ عال جدًّا في هذا القطاع".
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