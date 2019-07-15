كيدانيان: 2019 أفضل عام للسياحة في لبنان مقارنة مع السنوات الـ7 الماضية

أعلن وزير السياحة ​أواديس كيدانيان​، أنّ "عام 2019 هو أفضل عام للسياحة في ​لبنان​، مقارنة مع السنوات السبع الماضية".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّنا نحاول التنافس مع عام 2010 الّذي كان الأفضل سياحيًّا"، موضحةً أنّ "مؤشرات الحجوزات على شركات الطيران، والحجوزات في ​الفنادق​ وشركات تأجير السيارات، تدلّ على نموّ عال جدًّا في هذا القطاع".