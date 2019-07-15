عدوان: مصلحة الليطاني طلبت من سرحان باعتمادها مركزا لتنفيذ عقوبة العمل الاجتماعي المجاني

لفت رئيس ​لجنة الادارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​ إلى أن "​المجلس النيابي​ أقر القانون رقم 138 بتاريخ 8 تموز 2019، والذي يعطي المحاكم إمكانية استبدال بعض العقوبات بعمل إجتماعي مجاني"، مشيراً إلى أن "لجنة الادارة والعدل كانت عملت في جلساتها لإقرار هذا القانون، انطلاقا من أهميته الاجتماعية الكبرى، عبر إعادة تأهيل وتغيير سلوك من ارتكب جرائم بسيطة، وعدم وضعه في نفس ظروف ومكان من ارتكب جرائم كبرى، ناهيك عن الدور الذي تلعبه العقوبة البديلة في التخفيف من اكتظاظ ​السجون اللبنانية​".

وفي بيان له، أشار عدوان إلىى أن "​مصلحة الليطاني​ بادرت اليوم بالطلب الى وزير العدل ​ألبير سرحان​ باعتماد المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ كمركز لتنفيذ عقوبة العمل الاجتماعي المجاني البديلة للمحكوم عليهم المستفيدين من استبدال العقوبات ​بعقوبة​ العمل الاجتماعي بموجب القانون رقم 138 تاريخ 8 تموز 2019 المتعلق باستبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي المجاني على ان يكون موضوع العقوبة البديلة هي أنشطة التوعية البيئية وحماية الموارد المائية وحملات تنظيف نهر الليطاني وروافده، وتوعية مستخدمي ​المياه​ والمشتركين في ​مياه الري​ والملوثين حول الممارسات السليمة وإقامة الأنشطة البيئية والمخيمات التوعية والارشادية وحملات التشجير"، مثمناً "عمل مصلحة الليطاني مرة جديدة في هذا المجال أيضا".