بو سليمان: لا علاقة للموازنة بالدولار والعملة الصعبة بل الاستثمارات

أوضح الخبير المالي رئيس جمعية سيدروس للانماء ​​وليد بو سليمان​ أن "لا علاقة للموازنة بالدولار والعملة الصعبة بل الاستثمارات وتحاويل المغتربين والتصدير هي التي تأتي بهذه العملات إلى البلاد"، مشيراً إلى أنه "للاسف ميزان المدفوعات يسجل ارقاما سلبية وآخرها قم هو مليار و900 مليون ما يعني ان هناك هروبا للاموال ونحن بأمس الحاجة للعملات الصعبة لاننا بلد استيرادي ونستورد بالعملات الصعبة و​الموازنة​ هي فقط للجم العجز".

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