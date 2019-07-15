السفير الفلسطيني استقبل الارشمندريت عبد الله يوليو

استقبل سفير دولة ​فلسطين​ ​اشرف دبور​ وأمين سر "​حركة فتح​" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ​لبنان​ ​فتحي ابو العردات​، عضو المجلس المركزي الفلسطيني الارشمندريت عبد الله يوليو. واطلع دبور الارشمندريت يوليو على اوضاع ابناء شعبنا الفلسطيني في لبنان والظروف الحياتية والمعيشية التي يعانون منها. وتم البحث في "الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضد ابناء ​الشعب الفلسطيني​ ومقدساته ​المسيحية​ والاسلامية وما تتعرض له ​القضية الفلسطينية​ من محاولات تصفية أميركية اسرائيلية تستهدف انهاء المشروع الوطني الفلسطيني، والتأكيد على الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الرافض لكل ما يحاك ضد حقوق شعبنا وثوابته الوطنية".

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