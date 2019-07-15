أكدت مصادر ​قصر بعبدا​ لقناة "LBC" أن "حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ لم يبد تخوفا على الوضع النقدي والمالي، ولكن شدد على ضرورة القيام بإصلاحات جدية مجدية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بعبدا لـ LBC: سلامة لم يبد تخوفا على الوضع النقدي والمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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