بيروتي: لتخفيض أسعار تذاكر الطيران وإلا السياحة مهددة في لبنان

اعتبر الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية ​جان بيروتي في حديث تلفزيوني أن "زيادة الضريبة على تذاكر السطير أمر خطير جداً بخاصة بالنسبة للدول المجاورة وعلى الدولة ال​لبنان​ية أن تقوم ب​سياسة​ في سياسة الطيران ولتخفيض أسعار التذاكر وإلا ​السياحة​ مهددة في لبنان".

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